Poeira, ossos e animais 'sedentos' em lago cada vez menor na Turquia

"Os animais estão com sede", diz o agricultor, de 65 anos. "Não há água", acrescenta, um lamento comum entre muitos turcos, que viram suas montanhas perderem seus picos gelados, e suas reservas de água, secarem.

Marcas ocasionais no chão indicam até onde o lago Van se estendia, antes que anos de aquecimento global e seca fizessem-no encolher.

O agricultor Ibrahim Koc recorda com nostalgia sua juventude entre as margens frondosas do maior lago da Turquia, agora transformado em campos áridos onde pasta seu gado.

Quando os lagos diminuem, revelam os leitos cheios de poeira salgada que polui o ar. Os cientistas acreditam que tudo isso ainda vai piorar.

"Acho que estes são os nossos dias bons", diz à AFP o professor Faruk Alaeddinoglu, da universidade local Yuzuncu Yil. "Veremos que o lago continuará encolhendo nos próximos anos", prevê.

O lago Van cobre, atualmente, 3.700 quilômetros quadrados e tem profundidade máxima de 450 metros. Sua superfície diminuiu cerca de 1,5% nos últimos anos, de acordo com medições feitas por Alaeddinoglu no outono boreal passado (primavera no Brasil).

"É uma quantidade terrível de água para uma área de 3,7 mil km2", afirma o professor.

No bairro de Celebibagi, no litoral norte, as águas recuaram cerca de quatro quilômetros.

Ossos de pássaros, arbustos e lixo cobertos de sódio e de outros minerais podem ser encontrados em uma longa caminhada pelo leito ressecado.