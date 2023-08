Peso declarado por Donald Trump causa polêmica nos EUA

"Se Donald Trump pesa 98 kg, como diz em sua ficha criminal, então eu saí com Halle Berry", brincou Bakari Sellers, um ex-legislador democrata da Carolina do Sul.

A rede MSNBC publicou uma galeria de fotos de corpo inteiro de Trump e as comparou com imagens de lendas do esporte de tamanho similar. Com seus supostos 97,5 kg, ele parece bem diferente do jogador de futebol americano Tom Brady (1,93 m, 102 kg) e do boxeador Mohamed Ali (1,91 m, 97 kg).

Em janeiro de 2018, o médico da Casa Branca indicou que o presidente media 1,90 m e pesava 108 kg. Desde então, Trump, que raramente é visto fazendo exercícios físicos e que já declarou seu gosto por hambúrgueres e refrigerantes, teria perdido ao menos 10 kg?

Nas redes sociais, muitos também ironizam sobre a cor de cabelo de Trump, que em seu registro ele descreveu como "loiro veneziano".

