Os problemas judiciais de Donald Trump

Trump foi acusado em 14 de agosto pela Justiça do estado da Geórgia ao lado de outras 18 pessoas por suspeita de tentativa de alterar o resultado das eleições de 2020 neste estado-chave, vencidas pelo atual presidente, o democrata Joe Biden.

A procuradora que comanda o caso recorreu a uma lei em vigor neste estado sobre o crime organizado, que costuma ser utilizada contra quadrilhas e que prevê penas de cinco a 20 anos de prisão.

Apesar da derrota nas urnas na Geórgia em 2020, "Trump e os outros réus se negaram a reconhecer que ele perdeu e, com conhecimento de causa e deliberadamente, participaram de uma conspiração para mudar ilegalmente o resultado das eleições a seu favor", afirma a acusação formal.

O bilionário enfrenta um total de 13 acusações, incluindo tentativa de fraude eleitoral.

Trump também foi acusado pelas autoridades federais em 1º de agosto por "conspiração" contra o Estado americano, obstrução do devido processo legal e violação dos direitos eleitorais, em relação aos fatos que ocorreram após as eleições presidenciais de 2020 e que culminaram no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.