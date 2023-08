Norris supera Verstappen no 2º treino livre do GP da Holanda; Ricciardo fratura mão

O britânico Lando Norris (McLaren) fez o melhor tempo nos treinos livres do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, à frente do ídolo local Max Verstappen (Red Bull), nesta sexta-feira (25) no circuito de Zandvoort (4,259 km).

Contra todos os prognósticos, o atual bicampeão mundial, o mais rápido na primeira sessão, foi superado por 23 milésimos de segundo por Norris, diante de um 'exército laranja' que torceu por seu ídolo nas arquibancadas do atípico circuito localizado à beira do mar do Norte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, o grande dominador da Fórmula 1 continua a ser o favorito para o restante do fim de semana, a classificação deste sábado e a corrida no domingo, onde vai lutar pela nona vitória consecutiva que lhe permitiria igualar o recorde do alemão Sebastian Vettel.