Morte de Prigozhin é golpe duro para milícia Wagner, mas seu modelo sobreviverá

A morte do chefe da milícia Wagner e de dois dos seus líderes, na última quarta-feira (23), foi um golpe duro para o grupo paramilitar, embora o modelo, indiretamente ligado ao Estado russo, deva sobreviver. Yevgueni Prigozhin, seu braço direito, Dmitri Utkin, e o comandante operacional do grupo, Valery Chekalov, morreram na quarta-feira quando o avião em que viajavam caiu perto de Moscou. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Desde então, os movimentos russos de extrema direita próximos ao setor militar lamentam o fim do grupo, disse o analista Lucas Webber, co-fundador da rede Militant Wire.

"Eles descrevem uma elite política e militar decadente, corrupta e desconectada da realidade do front. Prigozhin, por outro lado, era considerado um personagem corajoso que não tinha medo de criticar a hierarquia militar e visitava frequentemente seus homens em combate", explicou à AFP. Em 24 de junho, Prigozhin rebelou-se contra o Estado-Maior e o ministro da Defesa, Serguei Shoigu. Ele tomou quartéis no sul da Rússia e marchou com suas tropas em direção a Moscou. Durante o motim, o presidente russo, Vladimir Putin, não escondeu sua raiva e acusou o seu antigo aliado de "traição". A morte de Prigozhin deixa Putin livre para repensar a estrutura deste império paralelo, que provavelmente pagou o preço por ter acreditado ser mais forte do que era. E do setor de grupos militares privados russos (SMP). "Uma lição que Putin provavelmente aprendeu com os motins de junho é o perigo de dar tanto poder e responsabilidade (...) a um único homem", escreveu a especialista em mercenários Catrina Doxsee, do think tank CSIS em Washington.

"Embora a Rússia tente manter o modelo dos SMP para a sua política externa e sua assistência à segurança, o mercado provavelmente se diversificará" para evitar o surgimento de um novo Prigozhin, acrescentou. Já existem vários grupos na lista, como Redut, Convoy e Patriot. "Para que isso funcione, é necessária uma série de parâmetros. Entre eles, ter o ouvido e a capacidade financeira de Putin, e ter uma ferramenta de influência", resume Lou Osborn, da ONG All Eyes on Wagner e co-autora de um livro sobre o grupo. Estes grupos "têm muito menos presença e são menos treinados que Wagner, mas seguem a mesma estrutura", especifica.

A pesquisadora já notou a chegada de outros grupos de dissidentes de Wagner e os laços estreitos que mantêm com o GRU, o serviço de inteligência militar russo. Assim como aconteceu com Wagner, o Kremlin poderia atuar em um jogo duplo. Por um lado, controlar e apoiar esses grupos. Por outro, manter uma distância suficiente para não ter que responder por cada uma das suas ações, especialmente na África. "É provável que o Estado russo exerça um controle mais direto sobre os SMP em países estrangeiros, sem admitir plenamente que estão sob a autoridade direta do Kremlin", explica Aditya Pareek, do Instituto de Inteligência Privada Janes, do Reino Unido.