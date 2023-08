'Me senti vulnerável e vítima de uma agressão', diz Jenni Hermoso

A jogadora da seleção espanhola Jenni Hermoso disse, nesta sexta-feira (25), ter se sentido "vítima de uma agressão" com o beijo forçado do presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, no último domingo.

"Me senti vulnerável e vítima de uma agressão, um ato impulsivo, machista, fora de lugar e sem nenhum tipo de consentimento da minha parte", afirmou Hermoso em um comunicado em suas redes sociais.

Minutos minutos depois de publicar um comunicado conjunto com suas companheiras da seleção por meio do sindicato Futpro, Hermoso recorreu a suas próprias redes sociais para reiterar que o beijo de Rubiales não foi consentido.