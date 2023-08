Lula diz que Ministérios da Agricultura do Brasil e Angola estudam plano de ação conjunta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil é o País ideal para ajudar Angola no seu projeto de revolução agrícola e que os ministérios da Agricultura de ambas as nações estudam um plano de ação conjunta no setor.

"Temos conhecimentos tecnológicos e políticas públicas para compartilhar com Angola. Vamos elaborar um plano de ação conjunta entre nossos ministérios da Agricultura", disse Lula durante discurso nesta sexta-feira, 25, em Luanda, capital angolana. O presidente destacou que os países estão trabalhando em um programa no chamado "Vale do Cunene", que chamou de "novo paradigma na cooperação com a África" na questão agrícola.

Segundo ele, a iniciativa privada aportará recursos no programa. "Em vez de iniciativas pontuais e isoladas, o programa vai reunir 25 ações que se complementam, todas, no objetivo de promover o desenvolvimento agrícola nessa região. Vamos buscar parceiros no setor privado brasileiro para completar a estrutura de irrigação necessária em Cunene."