Incêndios continuam na Grécia pelo sétimo dia

A luta contra os incêndios continua na Grécia, nesta sexta-feira (25), pelo sétimo dia consecutivo, com uma situação difícil no norte do país e um balanço que chega a 21 mortos.

O incêndio mais intenso, que se espalha desde quinta-feira ao longo de uma frente de 15 quilômetros, afeta a região norte de Evros, perto da cidade portuária grega de Alexandrópolis e da fronteira com a Turquia.

Os bombeiros gregos informaram, nesta sexta, que encontraram o corpo de um homem nesta zona, a mesma onde foi encontrada, na segunda-feira, a primeira vítima dos incêndios da semana.