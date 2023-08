Incêndios atiçam sentimento antimigrantes na Grécia

Na terça-feira, um morador local publicou um vídeo ao vivo no Facebook, mostrando os migrantes em um trailer e afirmou que os pegou tentando "queimar" a localidade.

À medida que as chamas se espalham pela Grécia em uma nova onda de incêndios, surgem acusações infundadas online, culpando os migrantes por iniciarem alguns desses focos.

"Não mostre eles (...) Queime-os", comentou um usuário na publicação.

O homem foi detido com outros dois supostos cúmplices pelas autoridades, que alertaram que não vão tolerar os "justiceiros".

Os três detidos foram acusados de incitação à violência racista, e os migrantes, de entrada ilegal e tentativa de incêndio criminoso. Uma fonte do governo disse ao jornal Kathimerini que as evidências indicavam, no entanto, que eles estavam tentando acender uma fogueira.

E a retórica de "fake news" e de desinformação também chegou à imprensa.

Nesse mesmo dia, um portal de notícias dessa mesma região, o Hebros, disse que 20 migrantes foram detidos nos arredores de Alexandrópolis, após um tiroteio com a polícia. As autoridades negaram.

Na quarta-feira, a televisão nacional, Open, emitiu uma correção, após noticiar, equivocadamente, que dois migrantes foram apanhados ateando fogo na região vizinha de Rhodope.