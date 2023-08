Havaí: condado de Maui processa fornecedora de energia por incêndio que matou 115

Relatos de testemunhas e vídeos indicaram que faíscas de linhas de energia provocaram incêndios quando postes de serviços públicos quebraram com os ventos, que foram impulsionados por um furacão que passava. Os incêndios de 8 de agosto mataram pelo menos 115 pessoas e deixaram centenas de desaparecidos, tornando-os mais mortíferos nos Estados Unidos em mais de um século.

O condado de Maui, no Havaí (EUA), entrou com um processo contra a Hawaiian Electric Company, fornecedora de energia da região, na quinta-feira, 24, pelos incêndios que devastaram a cidade Lahaina. O condado afirmou que a concessionária falhou por negligência em desligar a energia, apesar dos ventos excepcionalmente fortes e das condições de seca.

A ação afirma que a destruição poderia ter sido evitada e que a concessionária tinha o dever de "manter e reparar adequadamente as linhas de transmissão elétrica e outros equipamentos, incluindo postes associados à transmissão de eletricidade, e manter a vegetação adequadamente aparada e mantida de modo a evitar o contato com linhas elétricas aéreas e outros equipamentos elétricos".

A concessionária sabia que ventos fortes "derrubariam postes de energia, derrubariam linhas de energia e incendiariam a vegetação", dizia o processo. "Os réus também sabiam que se o seu equipamento elétrico aéreo provocasse um incêndio, este se espalharia a uma velocidade criticamente rápida."

Uma seca na região deixou as plantas, incluindo gramíneas invasoras, perigosamente secas. Quando o furacão Dora passou cerca de 800 quilômetros ao sul do Havaí, ventos fortes derrubaram pelo menos 30 postes de energia no oeste de Maui. Um vídeo filmado por um residente de Lahaina mostra uma linha de energia derrubada incendiando grama seca. Os bombeiros inicialmente contiveram o incêndio, mas depois saíram para atender outras ligações, e os moradores disseram que o fogo mais tarde reacendeu e avançou em direção ao centro de Lahaina.

Companhia elétrica do Havaí foi alertada sobre a fragilidade de seu sistema

Com as linhas de energia derrubadas, a polícia ou equipes de serviços públicos bloqueando algumas estradas, o tráfego ficou paralisado ao longo da Front Street de Lahaina. Vários moradores pularam na água perto de Maui enquanto tentavam escapar dos destroços em chamas e da fumaça preta superaquecida que envolvia o centro da cidade.

Dezenas de pesquisadores esta semana vasculharam um trecho de água de 6,4 quilômetros em busca de sinais de alguém que pudesse ter morrido no mar. As equipes também procuram meticulosamente restos mortais entre as cinzas de empresas destruídas e edifícios residenciais de vários andares. Por enquanto, o número de mortos confirmados é de 115, um número que o condado disse que deverá aumentar. Nesta sexta-feira, 25, o condado de Maui divulgou nomes de 388 pessoas ainda desaparecidas.