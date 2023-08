Guatemala reforça segurança de Arévalo por supostos planos para matá-lo

Arévalo conquistou a presidência no último domingo com a promessa de um combate frontal à corrupção, após evitar uma série de ações do Ministério Público para retirá-lo da corrida presidencial.

O governo afirmou em comunicado que "os supostos planos para atacar [ambos] foram alertados no dia 20 de agosto (...), o que permitiu de imediato a necessária coordenação com a Direção-Geral da PNC [Polícia Nacional Civil] a fim de proporcionar maiores medidas de segurança".

A Procuradoria-Geral disse, por sua vez, que "obteve alerta e informação relacionada a estruturas de gangues criminosas que poderiam colocar em risco a vida de Arévalo", razão pela qual coordenou as medidas necessárias com a Polícia.

Segundo a nota do governo, as autoridades conversaram por telefone com Arévalo e Herrera para "fortalecer os dispositivos de segurança que já possuem e aumentar o número de elementos de acordo com as necessidades detectadas e de acordo com as recomendações da CIDH".

Tanto Arévalo quanto Herrera já contavam com escoltas da presidência da Guatemala desde 25 de junho.

ec/fj/db/aa/tt