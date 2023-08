Fluminense vence Olimpia na ida e se aproxima da semifinal da Libertadores

Apostando no estilo ofensivo, que já lhe rendeu uma série de bons resultados, o Fluminense conseguiu romper a retranca do Olímpia, do Paraguai, e venceu por 2 a 0, nesta quinta-feira (24), diante de 64.047 espectadores no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores-2023.

O time carioca, comandado pelo técnico Fernando Diniz, ficou mais perto das semifinais do torneio sul-americano graças aos gols do meio-campista André (43') e do atacante Germán Cano (59'), que fizeram a festa da torcida.

O argentino se igualou a Paulinho, do já eliminado Atlético-MG, no topo da artilharia do torneio, com sete gols marcados.