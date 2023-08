Espanha faz apreensão recorde de 9,5 toneladas de cocaína procedente do Equador

A polícia espanhola anunciou nesta sexta-feira (25) que apreendeu um carregamento de 9,5 toneladas de cocaína em um contêiner procedente do Equador, o maior carregamento desta droga já apreendido no país, segundo as autoridades.

"Apreendida no porto de Algeciras (sul) a maior remessa de cocaína na Espanha", afirmou a polícia em um comunicado, acrescentando que a droga foi localizada na quarta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A polícia informou que a cocaína estava escondida em caixas de bananas dentro de um contêiner embarcado na cidade equatoriana de Machala, onde está localizada a empresa que exportava a fruta e era usada pela organização do narcotráfico para fazer seus envios.