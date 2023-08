Encontrados os 10 corpos e caixas-pretas do avião em que Prigozhin viajava

A equipe russa que investiga a queda do avião em que viajava o chefe da milícia Wagner, Yevgueni Prigozhin, anunciou nesta sexta-feira (25) que já encontrou os corpos das dez pessoas a bordo e as caixas-pretas do avião.

"Nas fases iniciais da investigação, encontramos os corpos das 10 vítimas no local onde o avião caiu", a noroeste de Moscou, anunciou o Comitê de Investigação nas redes sociais.

Também encontrou as caixas-pretas que registram todas as operações de voo e diálogos entre os pilotos, acrescentou.