'Em nenhum momento consenti no beijo', garante Jenni Hermoso

A jogadora da seleção espanhola Jenni Hermoso garantiu, nesta sexta-feira (25), que "em nenhum momento" consentiu no beijo do presidente da federação espanhola de futebol, Luis Rubiales, disse ela em um comunicado assinado em conjunto com suas companheiras, campeãs mundiais, que ameaçam não voltar à seleção se o dirigente não renunciar.

A nota do Futpro é assinado por quase 80 jogadoras e ex-jogadoras de futebol, incluindo as 23 campeãs mundiais.

Hermoso reagiu desta forma às palavras do presidente da Federação Espanhola (RFEF), Luis Rubiales, que na manhã desta sexta-feira garantiu durante uma Assembleia Extraordinária que o beijo foi "espontâneo, mútuo, eufórico e consentido".

No domingo, o presidente da federação causou surpresa na cerimônia de entrega de medalhas da Copa do Mundo, ao segurar a cabeça da jogadora e beijá-la na boca, depois de a Espanha derrotar a Inglaterra por 1 a 0 na final.

As imagens rodaram o mundo junto com as de seus gestos no palco segurando os genitais, a poucos metros da Rainha Letizia.

"As jogadoras da seleção principal, recém sagradas campeãs mundiais, em apoio a Jennifer Hermoso, querem manifestar a sua firme e contundente condenação aos comportamentos que violaram a dignidade das mulheres", afirma o comunicado do Futpro.

As campeãs mundiais "esperam respostas contundentes dos poderes públicos para que atitudes não fiquem impunes" como as ocorridas na final da Copa do Mundo.