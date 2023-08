Dinamarca proibirá queima de exemplares do Alcorão

O governo da Dinamarca apresentou nesta sexta-feira (25) um projeto de lei para proibir a queima do Alcorão, após protestos em vários países muçulmanos contra as profanações do livro sagrado do Islã em solo dinamarquês.

A lei "proibirá o tratamento inadequado de objetos de significado religioso significativo para uma comunidade religiosa", disse o ministro da Justiça, Peter Hummelgaard, em uma entrevista coletiva.

A normativa incluirá a proibição de queimar, ou pisotear, tais objetos em locais públicos. Será incluído no Código Penal.