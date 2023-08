Depois de ampliação do Brics, China defende reforma do Conselho da ONU

A cúpula do Brics terminou nesta quinta-feira, 24, com a expansão do bloco, que ganhará seis novos membros: Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes, Egito, Irã e Etiópia. Um dos resultados inesperados do encontro, porém, foi o apoio da China a uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Os líderes dos cinco membros do Brics - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul - assinaram um documento que pede uma reforma abrangente nas Nações Unidas e reconhece a aspiração legítima de brasileiros, indianos e sul-africanos de ocupar um assento no órgão da ONU. Rússia e China já são membros permanentes com direito a veto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Historicamente, a China mantém uma posição ambígua sobre a reforma do Conselho de Segurança. Pequim se opõe à inclusão de novos membros permanentes, mostrando uma animosidade especial com relação a seus rivais regionais, Índia e Japão - por isso, os chineses optam sempre por declarações dúbias ou pouco claras sobre como a expansão poderia ser feita.

Defesa A China defende a inclusão de até dez outros membros eleitos para aumentar a representação de todas as regiões. A diplomacia chinesa gosta da ideia de ter mais países do Sul Global, principalmente da África, onde sua força geopolítica vem crescendo. Mas, ao mesmo tempo, Pequim tem usado seu peso político para bloquear textos que possam levar avanço às reformas. A declaração final de Johannesburgo, portanto, foi um passo à frente da China. O texto ainda é carregado de imprecisões: "Os cinco membros apoiam uma reforma abrangente da ONU, incluindo do seu Conselho de Segurança, para fazê-lo mais democrático, representativo, efetivo e eficiente", diz o documento. No entanto, ele contém trechos mais específicos, que agradaram ao governo brasileiro. "A declaração apoia as aspirações legítimas de países emergentes e em desenvolvimento de África, Ásia e América Latina, incluindo Brasil, Índia e África do Sul, de ter um papel mais ativo em assuntos internacionais, em particular na ONU e no Conselho de Segurança", afirma o texto. A mudança, ainda que sutil, veio após o Brasil articular com a África do Sul a expansão do Brics, um objetivo perseguido por Pequim, em troca de uma linguagem mais certeira da China em apoio à reforma do Conselho de Segurança da ONU. Negociação