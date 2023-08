Cruz Vermelha recebe 120 barras de ouro esquecidas em trem na Suíça

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) receberá 120 barras de ouro encontradas em um trem na Suíça há quatro anos, cujo dono até hoje não apareceu para reivindicá-las, anunciaram as autoridades suíças nesta sexta-feira (25).

Em outubro de 2019, um controlador ferroviário descobriu um saco plástico esquecido, ou deixado, em um trem que ia da localidade suíça de Saint-Gall (leste) para Lucerna, no centro do país. Dentro havia um pacote branco com a mensagem escrita: "Envio de objetos de valor para o CICV".

Dentro do misterioso pacote, havia 120 barras de ouro, que pesam 3,7 quilos. Com base na cotação atual do ouro, a doação a ser recebida pelo CICV está avaliada em cerca de US$ 226 mil (R$ 1,1 milhão).