Chelsea vence Luton (3-0) com dois gols de Sterling

O Chelsea obteve nesta sexta-feira (25) a primeira vitória da temporada na Premier League, na abertura da terceira rodada, contra o recém-promovido Luton por 3 a 0, com uma dobradinha e um passe decisivo do inglês Raheem Sterling.

Já no segundo tempo voltou a marcar após um cruzamento do zagueiro francês Malo Gusto (68').

O ex-jogador do Liverpool e do Manchester City fechou a sua grande noite com um cruzamento decisivo para Nicolas Jackson mandar para o fundo da rede (75').

Foi uma ressurreição para o jogador da seleção inglesa de 28 anos, que não se destacou em seu primeiro ano no Chelsea, em parte devido a uma dieta pouco compatível com as exigências do futebol de alto nível, como ele próprio reconheceu.

O novo técnico dos Blues, o argentino Mauricio Pochettino, pode respirar depois do empate com o Liverpool na primeira rodada (1-1) e da derrota para o West Ham (3-1) na segunda.

"Todo o mérito é de Sterling, estamos muito felizes. Sabemos que ele consegue fazer gols e dar passes decisivos, além de trabalhar muito para recuperar a bola", disse o técnico argentino sobre o lateral.

Para o Luton, o retorno à primeira divisão está sendo difícil, com uma defesa que sofreu sete gols em dois jogos.