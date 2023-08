Adversária do presidente eleito denuncia fraude no segundo turno na Guatemala

O partido da candidata Sandra Torres, derrotada no segundo turno das eleições presidenciais na Guatemala, no último domingo, denunciou, nesta sexta-feira (25), uma suposta fraude no pleito, vencido com folga por seu adversário, Bernardo Arévalo.

"Depois das análises realizadas, foi possível observar que existem muitas incongruências, contradições e, sobretudo, variação de dados, que evidenciam irregularidades que incidiram nos resultados verdadeiros das votações", declarou, em nota, a Unidade Nacional da Esperança (UNE), partido de Sandra.