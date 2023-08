Votação é prolongada no Zimbábue e oposição teme fraude

A votação crucial "continua em algumas circunscrições eleitorais" em Harare, mas também no leste do país, disse Justin Manyau, porta-voz da comissão eleitoral (ZEC).

As eleições prosseguiam nesta quinta-feira (24) pelo segundo dia consecutivo em várias seções eleitorais do Zimbabué, especialmente na capital, após atrasos significativos observados na véspera pela falta de material de votação, o que foi denunciado pela oposição, que teme fraudes.

Em Glen Norah, subúrbio no sudoeste de Harare, as cédulas só chegaram por volta das 2h. Ao longo da manhã, os eleitores entravam e saíam, irritados mas determinados, da seção eleitoral.

As eleições presidenciais, legislativas e municipais opõe, principalmente, o Zanu-PF, no poder desde a independência do país em 1980, e o principal partido opositor, a Coalizão Cidadã pela Mudança (CCC) com Nelson Chamisa, advogado e pastor de 45 anos à frente.

O Zimbábue enfrenta uma grave crise econômica há anos, marcada por um desemprego recorde e uma inflação que atingiu 101% em julho, segundo dados oficiais.