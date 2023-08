Verstappen quer reinar em 'seu' GP da Holanda na volta da Fórmula 1

A Fórmula 1 retorna à Holanda neste final de semana após um mês de férias, tendo o atual bicampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) como grande favorito para levar sua torcida ao delírio no Grande Prêmio da Holanda.

O holandês buscará a nona vitória consecutiva na costa do Mar do Norte. Ninguém parece capaz de detê-lo depois de ele ter dominado os últimos três meses de competição.

Verstappen, no topo da classificação geral com 125 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, está inatingível graças a seu desempenho espetacular e à superioridade do seu carro.