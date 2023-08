Venezuela designa autoridade eleitoral com maioria chavista

Uma nova diretoria da autoridade eleitoral na Venezuela, com maioria do governo chavista, foi nomeada nesta quinta-feira (24) pelo Parlamento com vistas às eleições presidenciais de 2024, nas quais Nicolás Maduro tentará um novo mandato.

Entre os membros do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) está o controlador Elvis Amoroso, responsável por inabilitar líderes da oposição como María Corina Machado ou Henrique Capriles para ocupar cargos públicos, de acordo com a lista aprovada por maioria qualificada na sessão parlamentar.