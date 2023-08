Trump se entrega à Justiça na Geórgia e é preso pelo caso de subversão eleitoral

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se apresentou nesta quinta-feira, 24, à Justiça em uma prisão do condado de Fulton , na Geórgia , onde será autuado por 13 acusações criminais por seus esforços para tentar reverter sua derrota nas eleições de 2020 no Estado.

Trump e 18 aliados políticos foram indiciados na semana passada, acusados pela promotora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, de participar de um amplo esquema criminal cujo objetivo era mudar ilegalmente o resultado da eleição vencida por Joe Biden em 2020. Muitos dos outros acusados no caso se entregaram no início desta semana, incluindo Rudy Giuliani, Sidney Powell e Jenna Ellis na quarta-feira, 23, e John Eastman na terça-feira, 22.

Assim como os outros acusados que se entregaram à Justiça, Trump deve ser liberado após o pagamento de uma fiança, fixada em US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão).

Seu último chefe de gabinete, Mark Meadows, também se apresentou ontem e foi liberado após pagar fiança de US$ 100 mil (R$ 500 mil). Outro acusado, Harrison Floyd, ficou detido porque não foi favorecido com a liberdade sob fiança.

Um dia antes de partir para Atlanta, Trump adotou um tom desafiador em uma postagem nas redes sociais. "Serei orgulhosamente preso amanhã à tarde na Geórgia", escreveu ele. "Deus abençoe os Estados Unidos da América!!!"

Uma enxurrada de ações legais foi apresentada horas antes de seu comparecimento, com a promotora do condado de Fulton, pedindo que o julgamento fosse marcado para 23 de outubro. Trump, se opõe a essa data indicando que quer que o processo se mova mais devagar.

Enquanto Trump viajava de New Jersey para Atlanta, o juiz Scott McAfee, do Tribunal Superior do Condado de Fulton, aprovou a moção de um dos réus do caso, Kenneth Chesebro, para um julgamento rápido, marcando a data de início para 23 de outubro. A decisão, porém, não impacta os demais réus.