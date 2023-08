Trump é aguardado em prisão da Geórgia para ser fichado

Seu ex-advogado Rudy Giuliani, um dos 19 processados pela tentativa de anulação do resultado das eleições neste estado em 2020, afirmou na quarta-feira que falou com Trump para lhe desejar boa sorte.

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump vai se entregar à Justiça nesta quinta-feira (24) e permanecerá detido brevemente em uma prisão do estado da Geórgia, depois de ser acusado de tentar alterar o resultado das eleições presidenciais de 2020.

"O que estão fazendo com ele é um ataque à Constituição americana", protestou o ex-prefeito de Nova York ao sair da prisão no condado de Fulton, em Atlanta, capital do estado, onde foi oficialmente preso antes de ser libertado sob fiança.

Ainda que sua estadia na prisão de Rice Street seja breve, o principal candidato à indicação republicana com vistas às eleições de 2024 estará diante das câmeras de veículos de comunicação de todo o mundo.

Assim como os nove acusados que se entregaram à Justiça, Trump deve ser liberado após o pagamento de uma fiança, fixada em US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão na cotação atual).

As duas entradas da prisão foram fechadas ao trânsito na manhã desta quinta-feira, com exceção dos veículos da polícia. Agentes com coletes à prova de balas esperavam em um dos acessos em uma van.