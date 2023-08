Três membros do PKK morrem em bombardeio com drone no Curdistão iraquiano

Três membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão, o PKK turco, morreram nesta quinta-feira (24) no Curdistão iraquiano em um bombardeio lançado por um drone, anunciaram as autoridades regionais, culpando a Turquia pelo ataque.

"Um drone do Exército turco apontou para um veículo do PKK, matando um líder e dois combatentes" no distrito de Sidakan, perto da fronteira iraniana, informaram os serviços antiterroristas do Curdistão iraquiano, região localizada no norte do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ataque coincidiu com uma visita do ministro turco das Relações Exteriores, Hakan Fidan, ao Iraque. Hoje, ele deve se reunir com o presidente e o primeiro-ministro da região autônoma na capital regional, Erbil.