Threads, concorrente do X, lança versão web

"Threads.net agora está no ar para todos. Contem-nos o que vocês acharam", postou nesta quinta-feira (24) o chefe do Instagram, Adam Mosseri, que também está à frente do Threads - mais nova plataforma da empresa de Mark Zuckerberg, juntando-se ao Instagram, Facebook e WhatsApp.

"O time do Threads está trabalhando duro para equiparar a experiência à dos dispositivos móveis, e vai adicionar mais funcionalidades à experiência web nas próximas semanas", disse um porta-voz.

O concorrente do X foi lançado às pressas no início de julho pela Meta, que convidou seus mais de um bilhão de usuários do Instagram a baixar o aplicativo. Assim, o Threads se tornou o aplicativo com mais downloads em menos tempo, batendo o recorde anterior do ChatGPT.

Mas o entusiasmo inicial não durou, com uma queda constante de uso pelos primeiros adeptos e pedidos de uma versão web e outras mudanças.

O X, do bilionário Elon Musk, ainda domina como a plataforma para comentários e notícias, mas o caos vivido pela rede desde que o dono da Tesla assumiu o comando fez ruir seu sucesso e levou muitos a buscarem alternativas.

Na semana de lançamento do Threads, Zuckerberg, CEO da Meta, previu que o aplicativo levaria "tempo para se estabilizar". "Mas uma vez que acertarmos, focaremos em crescer a comunidade", afirmou.