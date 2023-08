Suposta morte de Prigozhin levanta várias incógnitas e uma hipótese

As circunstâncias precisas da suposta morte do líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, permanecem indefinidas, mas há uma forte convicção entre os especialistas de que teria sido uma vingança do presidente russo, Vladimir Putin. As redes sociais russas, próximas da oposição ou ligadas ao grupo, concordaram com as primeiras análises dos centros de pesquisa ocidentais, para quem a vida do incontrolável mercenário estava por um fio desde o motim em junho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Não importa as razões pelas quais o avião caiu, o mundo inteiro verá um ato de vingança e retaliação. O Kremlin não vai contestar esta visão", disse Tatiana Stanovaya, fundadora da consultoria R. Politik, na noite de quarta-feira.

Na manhã desta quinta, as autoridades russas ainda não divulgaram nenhuma pista. Confira, a seguir, um panorama geral das presunções e uma série de incógnitas que surgem depois do que aconteceu. Uma investigação foi aberta por violação das regras de segurança aérea. Membros do Comitê de Inquérito chegaram ao local do acidente menos de 24 horas após a queda do avião. Por enquanto, nem o Kremlin nem o Ministério da Defesa fizeram quaisquer declarações. Versões próximas ao grupo Wagner apontam o disparo de mísseis terra-ar S-300 como a principal causa, afirmação que não pôde ser comprovada.

A hipótese foi estabelecida poucos minutos depois do anúncio da queda do avião. A conta Grey_Zone registrou, na quarta-feira à noite, "traços brancos no céu característicos da defesa antiaérea" em um vídeo caseiro apresentado como prova do acidente, mas que não pôde ser verificado oficialmente pela AFP. Outras imagens, que também não puderam ser corroboradas, mostraram a queda em espiral de um aparelho descrito como Embraer 135, no qual Prigozhin estava. Até a diretora de redação do grupo de comunicação ET, Margarita Sansimoniano, parecia inclinar-se para a pista do assassinato, descartando a hipótese de que o mercenário mais conhecido do planeta teria orquestrado o seu falso desaparecimento.

"Entre as pistas debatidas, está a da encenação. Pessoalmente, inclino-me para (a pista) mais óbvia", escreveu. Dez passageiros estavam no avião que caiu na região de Tver, ao norte de Moscou, segundo uma lista oficial. "Todas as pessoas a bordo morreram", disse o Ministério de Situações de Emergência.