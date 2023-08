SpaceX envia sua sétima missão à Estação Espacial Internacional

A decolagem está prevista para ocorrer no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, às 3h50 locais de sexta-feira (4h50 no horário de Brasília), a bordo de um foguete Falcon 9 da companhia do bilionário Elon Musk.

Impulsionada pelo foguete, a cápsula Dragon na qual viajarão os quatro passageiros deve se acoplar à ISS após uma viagem de aproximadamente um dia.

Posteriormente, a tripulação permanecerá por seis meses a bordo deste laboratório voador, onde realizarão diversos experimentos científicos.

A missão, denominada Crew-7, é comandada pela astronauta americana Jasmin Moghbeli, de 40 anos, que realizará sua primeira viagem ao espaço.

"O que mais anseio é observar o nosso planeta de cima", disse a astronauta, formada pelo MIT e nascida no Irã, em uma coletiva de imprensa no mês passado. "Todas as pessoas com as quais falei e que já voaram disseram que era uma vista que mudou suas vidas".

Os astronautas da Agência Espacial Europeia (ESA), Andreas Mogensen, e da Agência Espacial Japonesa (Jaxa), Satoshi Furukawa, já estiveram na ISS antes, ainda que a primeira vez tenha durado apenas dez dias.

Será também o primeiro voo do russo Konstantin Borisov, que disse desejar "esta aventura" após "um treinamento muito intenso".