Rússia anuncia investigação sobre acidente com líder do grupo Wagner

A Rússia iniciou nesta quinta-feira (24) uma investigação sobre o acidente de avião que supostamente matou Yevgueni Prigozhin, líder do grupo paramilitar Wagner e grande rival do Kremlin desde a tentativa de motim do fim de junho, o que estimula as especulações sobre um eventual assassinato. Nenhuma autoridade russa falou sobre o incidente. O presidente Vladimir Putin, que considera o fundador do grupo de mercenários um traidor, não fez qualquer menção ao tema em suas aparições públicas na quarta-feira e nesta quinta-feira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A agência russa de transporte aéreo, Rossaviatsia, confirmou que Prigozhin estava a bordo do avião, que viajava entre Moscou e São Petersburgo, e que a aeronave caiu na quarta-feira à tarde na região de Tver, ao noroeste da capital.

Nenhuma pessoa a bordo (sete passageiros e três integrantes da tripulação) sobreviveu, mas as autoridades não anunciaram oficialmente a morte do líder paramilitar, pois os corpos ainda não foram identificados. Entre as supostas vítimas fatais estaria Dmitri Utkin, o braço direito de Prigozhin. O ex-oficial do serviço de inteligência militar russos era o comandante de operações do Wagner. Algumas informações também indicam a presença no voo de Valeri Chekalov, que segundo a imprensa russa era o diretor de logística do grupo. O ministério russo de Situações de Emergências afirmou que a aeronave, que caiu perto da cidade de Kujenkino, era um jato particular Embraer Legacy. Vídeos divulgados por vários canais do Telegram que afirmam ter vínculos com o grupo Wagner - dos quais a AFP não conseguiu comprovar a autenticidade - mostram os destroços de um avião, em chamas, em um campo. Outras imagens mostram a queda do jato.

Nas imagens das equipes de resgate russas, destroços fumegantes são observados em uma clareira. O Comitê de Inquérito russo abriu uma investigação por "violação das regras de segurança do transporte aéreo", mas não mencionou nenhuma pista em particular. Nas redes sociais, várias contas próximas ao grupo Wagner - que não tem endereço online oficial - mencionaram a hipótese de lançamento de um míssil terra-ar para explicar o incidente.

Durante a tentativa de motim em junho, que durou 24 horas, Putin não escondeu a irritação e acusou Prigozhin de "traição". Algumas pessoas citaram a possibilidade de uma encenação orquestrada pelo chefe do grupo de mercenários para desaparecer, mas Margarita Simonyan, editora-chefe da RT, canal estatal ligado a Putin, não deu crédito a esta hipótese. "Pessoalmente, me inclino pela (pista) mais evidente", comentou na plataforma X (ex-Twitter).