Proprietário e gerente de teleférico com defeito foram presos no Paquistão

"Os cabos utilizados eram de qualidade medíocre, e as máquinas também precisavam de manutenção", disse à AFP Tahir Ayub Khan, um alto funcionário da polícia na província de Khyber Pakhtunkhwa.

Seis estudantes e dois adultos ficaram presos durante mais de 12 horas na terça-feira em uma região montanhosa isolada do noroeste do Paquistão, até serem resgatados durante a noite.

O proprietário e o gerente de um teleférico defeituoso, no qual oito pessoas ficaram presas no Paquistão, foram detidos por ignorarem vários avisos sobre a segurança das instalações, anunciou a polícia local nesta quinta-feira (24).

Em seguida, serviços especiais do Paquistão usaram o mesmo cabo do teleférico para deslizar por uma tirolesa e resgatar os demais.

Segundo Khan, foi determinado ao proprietário a renovação do maquinário, melhorar a qualidade dos cabos e obter um certificado de segurança da administração local.

Este tipo de cabines artesanais, que funcionam com cabos ou mesmo com simples cordas, são comuns no Paquistão para ligar povoados isolados em zonas montanhosas.

Na quarta-feira, as autoridades anunciaram a suspensão de todos esses serviços por uma semana em Khyber Pakhtunkhwa, para inspeção.