Presidente de Taiwan solicita aumento no orçamento militar para se defender da China

Um ano depois de promover o maior aumento no orçamento militar de Taiwan dos últimos tempos, a presidente da ilha democrática, Tsai Ing-wen, que está deixando o poder, ordenou outro salto substancial nos gastos com defesa nesta semana, enquanto tenta aumentar a dissuasão contra a China antes de deixar o cargo.

A revelação do último orçamento de defesa de Tsai Ing-wen, na quinta-feira, 24, coincidiu com o anúncio da China de uma nova rodada de exercícios de fogo nas proximidades, horas depois que o Departamento de Estado dos EUA aprovou a venda de um novo pacote de armas para Taiwan.

O gabinete de Taiwan propôs um orçamento militar regular de US$ 13,9 bilhões para o próximo ano, com um orçamento especial adicional de US$ 2,97 bilhões para cobrir a compra de caças a jato e outras armas. O orçamento regular, se aprovado, representa um aumento de 7,7% em relação ao ano passado. Fonte; Dow Jones Newswires.