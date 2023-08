Posições de republicanos sobre questões climáticas chocam ambientalistas

O tema das mudanças climáticas provocou uma das trocas mais reveladoras do debate e foi abordado apenas 20 minutos após o início, quando os moderadores pediram aos oito aspirantes à indicação republicana para levantarem a mão se "acreditam que a ação do homem está causando as mudanças climáticas".

Isso deixou os candidatos livres para manterem as mãos abaixadas. No entanto, um deles, o empresário Vivek Ramaswamy, que vem crescendo nas últimas pesquisas, aproveitou a oportunidade.

A China emite mais que o dobro de dióxido de carbono (CO2) dos Estados Unidos por ano, de acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA). Mas as emissões per capita são muito mais altas nos Estados Unidos, que historicamente também emitiram mais CO2 do que a China.

Em todo caso, o debate "colocou questões críticas em destaque", avaliou o grupo ativista Extinction Rebellion. "É hora de os candidatos se levantarem e #DizerAVerdade sobre os problemas mais importantes", afirmou.

