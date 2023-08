Pentágono nega indícios de que míssil tenha derrubado avião de Prigozhin

O Pentágono informou, nesta quinta-feira (24), que não há indícios de que o avião que transportava o líder da milícia russa Wagner, Yevgueni Prigozhin, tenha sido derrubado por um míssil terra-ar.

As Forças Armadas dos Estados Unidos não têm "nenhuma informação que sugira que tenha sido um míssil terra-ar", declarou o porta-voz do Ministério da Defesa americano, Pat Ryder, ao descrever como "imprecisas" as versões que mencionam essa hipótese.

Os Estados Unidos acreditam que Prigozhin tenha morrido na catástrofe.