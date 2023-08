RÚSSIA WAGNER UCRÂNIA CONFLITO: Rússia anuncia investigação sobre acidente com líder do grupo Wagner

Brics anuncia ampliação 'histórica' do grupo com mais seis países

Os líderes do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul) anunciaram nesta quinta-feira (24) a "histórica" admissão de seis novos membros ao grupo a partir do próximo ano, no momento em que o clube de países emergentes tenta ganhar influência no cenário internacional.

=== RÚSSIA WAGNER UCRÂNIA CONFLITO ===

KUJENKINO:

Rússia anuncia investigação sobre acidente com líder do grupo Wagner

A Rússia iniciou nesta quinta-feira (24) uma investigação sobre o acidente de avião que supostamente matou Yevgueni Prigozhin, líder do grupo paramilitar Wagner e grande rival do Kremlin desde a tentativa de motim do fim de junho, o que estimula as especulações sobre um eventual assassinato.

Rússia conflito aviação Ucrânia acidente

PARIS:

Suposta morte de Prigozhin levanta várias incógnitas e uma hipótese

As circunstâncias precisas da suposta morte do líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, permanecem indefinidas, mas há uma forte convicção entre os especialistas de que teria sido uma vingança do presidente russo, Vladimir Putin.

Rússia conflito transporte aviação Ucrânia acidente

KIEV:

Ucrânia anuncia operação na Crimeia anexada

A Ucrânia afirmou nesta quinta-feira (24) que realizou uma operação na Crimeia, península anexada pela Rússia em 2014 e considerada pelo Kremlin como um reduto, uma ação simbólica no Dia da Independência.

Ucrânia conflito Rússia

=== JAPÃO FUKUSHIMA NUCLEAR ===

NAMIE:

Japão inicia despejo de água da usina nuclear de Fukushima no mar

O Japão iniciou nesta quinta-feira (24) o despejo no oceano de água residual da usina nuclear de Fukushima, apesar da preocupação dos pescadores da região e da ferrenha oposição da China, que intensificou as restrições comerciais a produtos nipônicos

Japão meio ambiente política nuclear

TÓQUIO:

Despejo da água de Fukushima no mar: seguro ou preocupante?

O Japão iniciou nesta quinta-feira (24) o despejo no mar de mais de 1,3 milhão de metros cúbicos de água procedentes da usina nuclear de Fukushima, destruída por um terremoto e um tsunami em 2011.

Japão energia oceano meio ambiente

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MILWAUKEE:

Ausência de Trump rouba a cena em debate republicano tenso

Oito candidatos republicanos participaram na quarta-feira (23) no primeiro debate dos conservadores para as primárias de 2024, um evento marcado pela ausência de Donald Trump

EUA mídia justiça eleições política

ATLANTA:

Para jovens republicanos, debate foi 'show de Vivek'

Se o debate republicano americano de quarta-feira fosse julgado apenas pelos aplausos, Vivek Ramaswamy seria, sem dúvida, o vencedor da noite, e Nikki Haley, uma agradável "surpresa". Pelo menos foi isso que aconteceu em um bar de Atlanta, onde um grupo de jovens eleitores tentava escolher um candidato para apoiar.

EUA debate eleições política

-- EUROPA

ATENAS:

Grécia em guerra contra incêndios pelo sexto dia seguido

Centenas de bombeiros na Grécia continuam lutando nesta quinta-feira (24), pelo sexto dia consecutivo, contra incêndios violentos, que mataram cerca de 20 pessoas e despertaram uma crescente indignação entre os afetados.

Grécia clima incêndio

-- ÁSIA

SEUL:

Lançamento de satélite espião norte-coreano fracassa novamente

A Coreia do Norte falhou na sua última tentativa de colocar um satélite espião em órbita, informou a mídia estatal nesta quinta-feira (24), meses depois de um primeiro foguete ter caído no oceano após a decolagem.

CoreiaNorte conflito Japão CoreiaSul

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NOVA DELHI:

Robô indiano começa a explorar o polo sul da Lua

A Índia começou nesta quinta-feira (24) a inspecionar a superfície da Lua com um robô de exploração, um dia depois de se tornar o primeiro país a pousar uma nave não tripulada perto do polo sul lunar.

Índia espaço astronomia

=== ESPORTE ===

LAUSANNE:

Fifa anuncia processo disciplinar contra Luis Rubiales

A pressão sobre Luis Rubiales aumentou nesta quinta-feira (24), com o anúncio da abertura de um processo disciplinar da Fifa contra o presidente da Federação Espanhola de Futebol por ter forçado um beijo na boca da jogadora Jenni Hermoso, após a conquista da Copa do Mundo.

Fbl ESP Mulheres 2023 assédio WC FIFA

