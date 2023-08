Países da Ásia protestam contra liberação de água radioativa no mar pelo Japão

Japoneses demonstram preocupações com a liberação pelo Japão de águas residuais radioativas tratadas ao mar, provenientes de sua usina nuclear. Muitos especialistas estrangeiros disseram que a descarga de água terá um impacto insignificante no meio ambiente e na saúde humana. A Agência Internacional de Energia Atômica também disse que tem especialistas no terreno para garantir que a libertação corra conforme planejado.

Mas com a descarga começando nesta quinta-feira, os receios públicos e a frustração foram compartilhados pelos seus países vizinhos asiáticos, onde muitos ainda guardam forte ressentimento relativamente à agressão do Japão na Segunda Guerra Mundial.

Em resposta à divulgação, a China proibiu frutos do mar do Japão. O porta-voz do Ministério do Comércio, Shu Jueting, classificou a descarga como "extremamente egoísta e irresponsável" e disse que "causaria danos e danos ao ambiente marinho global que não podem ser previstos".