Inteligência dinamarquesa é processada por jihadista condenado que diz ter sido informante

A Justiça dinamarquesa iniciou nesta quinta-feira (24) um processo contra os serviços de Inteligência do país, colocados no banco dos réus por uma pessoa condenada por jihadismo na Espanha e que diz ter sido seu informante.

"A questão é saber se os serviços de Inteligência devem ser obrigados a reconhecer esta cooperação", disse Erbil Kata, advogado do denunciante Ahmed Samsam, em uma sala do Tribunal de Apelação do Leste.

Os serviços de Inteligência disseram não poder confirmar, nem refutar, a identidade de seus informantes.