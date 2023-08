Haas mantém Magnussen e Hülkenberg para temporada 2024

O dinamarquês Kevin Magnussen e o alemão Nico Hülkenberg vão pilotar os carros da Haas na temporada 2024 da Fórmula 1, anunciou nesta quinta-feira (24) a equipe norte-americana em comunicado publicado por ocasião do Grande Prêmio da Holanda.

"Podemos dizer sem qualquer dúvida que temos uma dupla de pilotos muito confiável nesta temporada e não temos motivos para mudar no futuro", explicou Guenther Steiner, chefe da equipe da Carolina do Norte (Estados Unidos).

Magnussen, de 30 anos, completará sua sétima temporada com as cores da Haas, à qual chegou em 2017 depois de passar por McLaren e Renault. Não mantido pela equipe americana em 2021, o piloto voltou no ano seguinte.