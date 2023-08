Grécia em guerra contra incêndios pelo sexto dia seguido

Na noite de quarta-feira "houve uma explosão de fogo" na zona, anunciou o porta-voz dos bombeiros, Yannis Artopoios, no canal estatal ERT.

As chamas devastadoras continuam avançando pelo sopé do monte Parnitha, onde está localizada a maior floresta perto da capital Atenas, e há dois dias ameaçam um importante parque nacional que abriga muitas espécies de aves, segundo os bombeiros.

A linha de frente das operações está localizada em uma área onde se misturam floresta e terreno urbano, que fica a cerca de 20 quilômetros da capital grega, ao norte, explicou.

Na noite de quarta-feira, os moradores de alguns bairros do centro de Atenas puderam observar, das suas varandas e janelas, as chamas e a fumaça engolindo as colinas arborizadas perto da capital.

Durante o dia, o céu ateniense esteve carregado de fumaça espessa e cinzas, presentes em alguns lugares.

O foco mais importante ocorreu no norte do país, onde um grande incêndio, que começou no sábado perto da cidade portuária de Alexandrópolis, forma agora uma frente uniforme de mais de 15 quilômetros.

Nesta semana, foram encontrados na região os corpos de 19 pessoas, supostamente migrantes, incluindo duas crianças.

As autoridades alertaram que, provavelmente, haveria mais vítimas à procura de asilo, sendo a região um importante ponto de acesso para migrantes da vizinha Turquia.