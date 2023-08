Google promete mais transparência, de acordo com novas regras da UE

O Google anunciou, nesta quinta-feira (24), que vai garantir mais transparência na publicidade seletiva e na moderação de conteúdos para se adaptar à Lei Europeia dos Serviços Digitais (DSA).

A nova lei da UE, sem equivalente no mundo, será aplicada a partir de sexta-feira no espaço europeu às 19 maiores redes sociais, partes do mercado e motores de busca, incluindo Google e sua plataforma de vídeos YouTube, além da Amazon, Facebook, Instagram, X (antigo Twitter) e TikTok. Elas correm o risco de pagar multas significativas se não respeitarem as instruções.

Estes gigantes estão sujeitos a obrigações mais rigorosas no que diz respeito à marcação e remoção de conteúdos ilegais, ao combate à desinformação, à proteção de menores e à publicidade seletiva. TikTok e Meta (Facebook, Instagram) anunciaram recentemente mudanças para se adaptar às novas regras.