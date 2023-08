G7: lançamento de mísseis pela Coreia do Norte impõe ameaça à estabilidade e paz internacional

Os ministros de Relações Exteriores dos países do G7 condenaram nesta quinta-feira (24) o lançamento de mísseis balísticos pela Coreia do Norte. Segundo eles, a ação é uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança (CS) das Nações Unidas, e representa ameaça à paz e estabilidade internacional.

"A ação imprudente da Coreia do Norte deve ser respondida com uma resposta internacional rápida, unida e robusta, especialmente por parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas", afirmaram, em comunicado conjunto. Segundo eles, a falta de ação do Conselho e as infrações repetidas da Coreia do Norte são um alarme significativo para o mundo.

Segundo o G7, a Coreia do Norte continua a intensificar as suas ações através de um número recorde de lançamentos de mísseis balísticos, "que apenas atestam a sua determinação em avançar e diversificar as suas capacidades ilegais de mísseis nucleares e balísticos". O grupo reiterou o pedido para que a Coreia do Norte abandone suas armas nucleares, e enfatizou que o país não vai conquistar o status de Estado com arma nuclear sob o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares.