Foto de Donald Trump se soma a retratos policiais icônicos de outros famosos

Com um olhar desafiador, o retrato policial de Donald Trump tornou-se um clássico do gênero, somando-se à imagem de outras celebridades fichadas por autoridades americanas. Trump havia evitado o constrangimento de uma ficha na polícia em três ocasiões neste ano, mas os funcionários do condado de Fulton, na Geórgia, seguiram o procedimento que aplicam a qualquer pessoa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Uma foto policial costuma marcar os famosos por toda a sua vida. Seguem abaixo alguns exemplos:

Poucos casos atraíram tanto a atenção do público quanto a perseguição, captura e o julgamento do astro do futebol americano e ator O.J. Simpson pelo assassinato de sua ex-mulher e uma amiga dela. O sorriso de Simpson, capturado quando a polícia de Los Angeles o prendeu, em 1994, foi capa da revista "Time" uma semana depois, e hoje estampa desde camisetas até guitarras elétricas.

Os ombros curvados e o olhar fixo são as marcas da foto policial do ator Hugh Grant, tirada quando a polícia de Los Angeles o prendeu por seu encontro com uma prostituta na avenida Sunset Strip, em 1995. Grant caminhava para o estrelato e estava em um relacionamento com a atriz Liz Hurley.

Rosto inchado, olheiras e barba por fazer: a lenda do golfe Tiger Woods não parecia bem quando foi detido na Califórnia, em 2017, por dirigir sob efeito de alguma substância. O ex-número um do mundo disse que sua aparência foi resultado de analgésicos fortes que lhe haviam receitado.