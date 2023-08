Fortaleza vence em visita ao América-MG no jogo de ida e fica perto das semis da Sul-Americana

O Fortaleza colocou um pé nas semifinais da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (24) após vencer por 3 a 1 em sua visita ao América-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final.

Num ótimo primeiro tempo, o tricolor cearense encaminhou a vitória, com dois gols de Guilherme (14' e 40') e outro do argentino Tomás Pochettino (20').

Na segunda etapa, o Fortaleza diminuiu a intensidade e buscou administrar a ótima vantagem. Mas o esforço do América para diminuir acabou sendo recompensado, com um gol do uruguaio Gonzalo Mastriani (69').