Filho de Bolsonaro é alvo de operação policial por lavagem de dinheiro

Um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, foi alvo nesta quinta-feira(24) de uma operação policial principalmente por lavagem de dinheiro, segundo confirmou seu advogado à AFP.

Admar Gonzaga, advogado de Jair Renan Bolsonaro, afirmou em nota que foi cumprida uma ordem de busca e "apreensão na residência" de seu cliente em Balneário Camboriú, Santa Catarina, na qual foram confiscados um celular, um disco rígido e anotações.

"Não houve condução de Renan para depoimento ou qualquer outra medida", acrescentou Gonzaga, que manifestou a surpresa do filho do ex-presidente Bolsonaro (2019-2022) com a operação policial.