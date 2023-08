EUA e WSJ querem libertação 'imediata' do jornalista na Rússia

Os Estados Unidos voltaram a exigir, nesta quinta-feira (24), que a Rússia liberte "imediatamente" o correspondente do veículo The Wall Street Journal Evan Gershkovich e outro cidadão americano detido nesse país, depois de um tribunal de Moscou ter prorrogado a detenção do jornalista.

"As acusações (de espionagem) contra Evan Gershkovich são infundadas. Mais uma vez, pedimos à Rússia que liberte Evan imediatamente e também que liberte o cidadão americano Paul Whelan, detido injustamente", declarou um porta-voz do Departamento de Estado.

Mais cedo, The Wall Street Journal já havia pedido, com indignação, a soltura imediata de seu repórter Evan, que teve sua prisão na Rússia estendida por mais três meses em seu processo sob acusações de espionagem.