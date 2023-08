EUA aplica sanções a russos por deportações de crianças ucranianas

Os Estados Unidos impuseram nesta quinta-feira (24) novas sanções a autoridades e grupos russos pelo que as organizações de direitos humanos consideram uma transferência forçada de milhares de crianças ucranianas desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.

A embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, anunciou as medidas enquanto presidia uma sessão do Conselho de Segurança da ONU que coincidiu com o Dia da Independência da Ucrânia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A campanha de crueldade da Rússia continua até hoje. Os Estados Unidos não ficarão indiferentes enquanto a Rússia comete estes crimes de guerra e crimes contra a humanidade", disse a diplomata de Washington.