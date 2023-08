Drones turcos matam sete membros do PKK no Iraque

Dois drones turcos mataram sete integrantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão, o PKK turco, na região autônoma curda do Iraque, anunciaram as autoridades de Erbil nesta quinta-feira (24), no mesmo dia em que o ministro turco das Relações Exteriores visitava a região.

Os ataques aconteceram no subdistrito montanhoso de Sidakan, no norte da capital regional de Erbil, onde o PKK mantém suas bases de retaguarda nas quase quatro décadas de insurgência contra o Estado turco.

"Um drone do Exército turco atingiu um veículo do PKK, matando um oficial e dois combatentes", disseram os serviços de contraterrorismo turcos em um comunicado sobre o primeiro ataque.