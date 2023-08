Comunicado do Business Wire :TVS Motor Company

Em linha com seu compromisso de oferecer soluções de mobilidade sustentável no mundo todo, a TVS Motor Company, uma renomada fabricante de veículos de duas e três rodas, lançou hoje a tão aguardada TVS X - seu VE crossover que conta com uma série de atributos pioneiros no setor. Esta máquina revolucionária estabelece um novo marco na indústria global de mobilidade elétrica com seu design impressionante, desempenho incomparável e recursos tecnológicos de ponta, criando uma nova categoria no segmento de mobilidade elétrica. Como pioneira em soluções de mobilidade sustentável, a TVS Motor Company pretende transformar o segmento de VE e reafirmar o seu compromisso com um futuro mais sustentável e limpo. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230824938246/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mr. Sudarshan Venu, MD, TVS Motor Company at the launch of TVS X in Dubai (Photo: Business Wire)

Com o rápido aumento na adoção de VE no mundo, a TVS X desempenhará um papel fundamental na criação de um nicho nessa indústria. Apoiada pela engenharia que prioriza a condução, oferecendo unidade entre piloto e máquina, esta máquina minimalista projetada para criar desejofoi desenvolvida desde o início nas instalações de P&D da TVS Motor. Projetada, desenvolvida e fabricada na Índia, a TVS X vem com um potente motor elétrico e tecnologia avançada de bateria. Esta máquina promete não apenas uma aceleração emocionante, mas também uma autonomia impressionante, garantindo conveniência e conforto, tornando-a uma solução ideal de mobilidade elétrica sofisticada e com emissões zero. Este emblemático VE da TVS Motor apresenta não apenas um desempenho estelar, mas também uma série de recursos de segurança, com várias ofertas líderes de categoria, alinhadas com sua visão de criar um produto limpo, intuitivo e tecnológico. Ele foi projetado para jovens indianos que marcam tendência a nível mundial. Sobre o lançamento, Sudarshan Venu, diretor geral da TVS Motor Company, explicou: "Nossa dedicação em aproveitar a tecnologia e a inovação para um futuro mais verde e sustentável trouxe até nós esta máquina incrivelmente desejável. Este lançamento marca um momento decisivo na jornada da TVS Motors de apresentar um VE fabricado na Índia, a TVS X. Ela foi projetada para cidadãos do mundo inteiro, que são criadores de tendências e visionários apaixonados por tecnologia. A TVS X está destinada para inspirar uma mudança em direção a soluções de mobilidade premium, mas sustentáveis e tecnologicamente avançadas. Uma vez que já nasce elétrica, esta máquina abre caminho para se tornar uma referência global. A TVS X incorpora inovação com uma mentalidade disruptiva. Ela possui a sustentabilidade na sua essência e incorpora a próxima era da mobilidade limpa. Com seu desempenho notável, estética premium e experiências integradas, intuitivas e personalizadas, acreditamos que irá redefinir a mobilidade no mundo todo". As reservas da TVS X já estão disponíveis no site https://www.tvsmotor.com/electric-vehicle/tvs-x. As entregas em 15 cidades começarão a partir de novembro de 2023 em fases. A TVS X estará disponível pelo preço inicial Thrill-electric de INR. 2.49.990/- (ex-showroom Bengaluru) com carregadores portáteis de 950 W a INR. 16.275 (incluindo GST) e um carregador rápido Smart X Home de 3 kW também estão disponíveis como opção. O incentivo FAME não é aplicável à TVS X. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

