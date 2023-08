Comunicado do Business Wire :Thermo Fisher

A solução EXENT foi desenvolvida com propriedade intelectual da Mayo Clinic, combinando a liderança do setor em inovação com a experiência da Mayo em pesquisa de gamopatia monoclonal. A solução EXENT destina-se a auxiliar no diagnóstico de gamopatias monoclonais e no monitoramento de pacientes com mieloma múltiplo e macroglobulinemia de Waldenström.

A Thermo Fisher Scientific Inc. é líder mundial no atendimento à ciência, com receita anual superior a US$ 40 bilhões. Nossa missão é possibilitar que nossos clientes tornem o mundo mais saudável, limpo e seguro. Não importa se nossos clientes estão acelerando a pesquisa em ciências da vida, resolvendo desafios analíticos complexos, aumentando a produtividade em seus laboratórios, melhorando a saúde do paciente por meio de diagnósticos ou desenvolvendo e fabricando terapias que mudam vidas, estamos aqui para apoiá-los. Nossa equipe global oferece uma combinação incomparável de tecnologias inovadoras, conveniência de compra e serviços farmacêuticos por meio de nossas marcas líderes do setor, incluindo Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon e PPD. Para informações adicionais, visitewww.thermofisher.com.

-0- *T The EXENT Solution is not commercially available in the USA or China, future commercial availability cannot be guaranteed. Product availability is subject to country specific regulatory requirements. Contact your local representative for availability in your country. EXENT, EXENT Immunoglobulin Isotypes (GAM) immunoassay, EXENT-iP, EXENT-iQ, EXENT-iX, and Optilite are registered trademarks of The Binding Site Group Limited (Birmingham, UK) in certain countries. Other brand or product names may be trademarks of their respective holders. * The EXENT Solution consists of the following CE marked products: EXENT Analyser, IE800 (IVDR Class A, nonsterile), Immunoglobulin isotypes (GAM) for the EXENT Analyser - MSR801.M (IVDR Class C), EXENT Immunoglobulin Isotypes (GAM) Control Pack - MSQ801.M (IVDR Class C). *T

[1] International Agency for Research on Cancer, World Health Organization 2020, (Visualizado em 27/07/2023)

