Comunicado do Business Wire :The Latin GRAMMY Cultural Foundation

Também conhecida como Bolsa de Estudos Prodígio, e patrocinada anualmente por um ícone da música latina, foi criada há nove anos para apoiar a educação musical e os gêneros musicais latinos. A bolsa tem um valor máximo de US$ 200.000 e permite que Cordero curse um bacharelado na Berklee College of Music, em Boston, a partir deste outono no hemisfério norte. Entre os patrocinadores anteriores estão: Sofia Carson (2022), Juanes (2021), Julio Iglesias (2020), Emilio e Gloria Estefan (2019), Carlos Vives (2018), Miguel Bosé (2017), Juan Luis Guerra (2016) e Enrique Iglesias (2015).

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® concedeu a Bolsa de Estudo Nicky Jam ao pianista dominicano Leomar Cordero durante uma apresentação especial com o artista em Miami, onde o ganhador do Latin GRAMMY® se apresentou ao lado de Cordero e outros agraciados com bolsas de estudo.

Além disso, ao concluírem seus estudos, Cordero e todos os bolsistas do programa de Bolsas de Estudo Talento para Matrícula e Assistência para Matrícula listados abaixo terão a oportunidade de participar da recém-formada ScholarshipsAlumni Network (Rede de Ex-Alunos) da Fundação Cultural Latin GRAMMY. Essa rede formaliza o compromisso contínuo da Fundação de servir além de bolsas de estudo, oferecendo aos formandos oportunidades de orientar os atuais bolsistas, estabelecer contatos com profissionais do setor, ter acesso a eventos e recursos exclusivos, além de retribuir à comunidade.

Nicky Jam disse: "Meu coração se enche de alegria ao me juntar à Fundação Cultural Latin GRAMMY em conceder a Bolsa de Estudo Nicky Jam ao extraordinário pianista Leomar Cordero. Isso é mais do que uma bolsa de estudo; é uma sinfonia de sonhos harmonizados com dedicação. Testemunhar o poder da música unindo todos nós como parte da jornada de Leomar é uma honra para a qual não tenho palavras. Através da educação, alimentamos as melodias de amanhã e mantemos viva a alma da música latina. Parabéns, Leomar! Deixe sua música pintar o mundo com cores que apenas seu coração pode imaginar."

Os três alunos a seguir receberão, cada um, uma Bolsa de Estudo Talento para Matrícula, com um valor máximo de US$ 100.000, que financiará os custos do curso de quatro anos de estudo na universidade, faculdade ou instituição musical de sua escolha:

-0- *T NomePaísInstrumentoFaculdade / Universidade Sofía Almeida Portugal Voz Berklee College Of Music Juan Diego Alván Madueño Peru Piano Los Angeles College Cobe Isai Banda Salcido México Violão Tecnológico de Monterrey Gabriel Braga Brasil Trombone Faculdade de Música Souza Lima Sebastián Castillo Panamá Piano Boston Conservatory Pedro Henrique Cheik Costantin Brasil Violão Faculdade de Música Souza Lima Lorenzo Curik Argentina Bateria Berklee College of Music Abner Felipe dos Santos Martins Brasil Guitarra elétrica Faculdade de Música Souza Lima Juan Pablo Faundez Chile Bateria Berklee College of Music Marien Femerling García México Piano Manhattan School of Music Rodrigo García Vargas México Piano Manhattan School of Music Yandy García-Palacio Cuba Bateria Berklee College of Music Francisco Garrido Venezuela Violão Conservatorium van Amsterdam, Netherlands Luis González Venezuela Violoncelo Chicago College of Performing Arts Andres Guerra Venezuela Violão Mannes School of Music at The New School Sebastián Guerrero Colômbia Baixo Elétrico Longy School of Music María Insuasti Colômbia Voz Concordia University Irvine Julieta Iricibar Argentina Voz The New School Pau Jorba Bonastre Espanha Saxofone The New School Marina Marchi Silveira Brasil Voz Faculdade de Música Souza Lima Simon Martínez Equador Piano Berklee College of Music Laia Martínez Gelabert Espanha Baixo Elétrico Berklee College of Music John Maruri United States Bateria Jacobs School of Music, Indiana University Bloomington María Medina Almaguer Cuba Piano Berklee College of Music Pedro Mujica Venezuela Flauta Jacobs School of Music, Indiana University Bloomington Rafael Ernesto Nocedo Cuba Piano Berklee College of Music Daniel Olivero Venezuela Voz Berklee College of Music Estevan Olmos Estados Unidos Percussão University of Southern California Andrés Felipe Palacios Rodas Colômbia Violão Peabody Institute of the Johns Hopkins University Andy Popescu Austrália Baixo Elétrico Berklee College of Music Murilo Reis Teixeira Brasil Piano Faculdade de Música Souza Lima Kalebe Requena Brasil Trompete Faculdade de Música Souza Lima Oscar Rojas México Piano Berklee College of Music Juan Sebastián Sánchez Colômbia Percussão Berklee College of Music Arthur Scarpini Brasil Violão Faculdade de Música Souza Lima Kristalis Sotomayor Matos Porto Rico Flauta Boston Conservatory Cristian Tamblay Chile Bateria NYU Steinhardt Gustavo Tenes de Oliveira Brasil Baixo Faculdade de Música Souza Lima Guillermo Wan Equador Baixo Elétrico Berklee College of Music Tianxiang Ni China Piano Bard College *T

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma instituição beneficente, tipo 501(c)(3), que foi criada por A Academia Latina da Gravação? em 2014 para aumentar o interesse e o apreço internacionais sobre as contribuições significativas da música latina e de seus criadores para a cultura mundial. A Fundação concede bolsas universitárias e subvenções, assim como promove programas educacionais para a pesquisa e a preservação de seu rico legado e patrimônio musical, e até o momento já doou mais de 9,3 milhões de dólares com o apoio de membros de A Academia Latina da Gravação, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para mais informações ou se você quiser fazer uma doação, favor visitar latingrammyculturalfoundation.org ou nossa página do Facebook. E siga-nos em @latingrammyfdn no X e no Instagram, e Latin GRAMMY Cultural Foundation no Facebook.

SOBRE NICKY JAM:

Nick Rivera Caminero, conhecido como Nicky Jam, é um ícone do gênero urbano latino. A perspectiva única do cantor porto-riquenho fez dele um pioneiro do reggaeton a partir dos anos 2000 e na última década, ajudando a transformar o gênero em um fenômeno global. O ganhador do Latin GRAMMY continua a ter sucesso com muitos hits multiplatinados e turnês mundiais esgotadas, aumentando seu legado inspirador.

Aos 11 anos, Nicky Jam entrou no cenário do reggaeton de Porto Rico com seu álbum de estreia, Diferente a Los Demás (Diferente do resto). Na adolescência, tornou-se uma estrela em ascensão no gênero com sucessos como "Yo No Soy Tu Marido", "Me Voy Pa'l Party", "Fiel A Tu Piel" e "La Combi Completa". Ele também fez parte da dupla Los Cangris com outro pioneiro da música, Daddy Yankee. No entanto, o tempo na prisão e uma profunda depressão descarrilaram a carreira de Nicky Jam logo depois.

Três anos depois, ele se mudou para a Colômbia com um espírito renovado para recuperar sua carreira. Após um hiato de 10 anos nas paradas de sucesso, Nicky Jam retornou com "Travesuras", que alcançou o pico da Hot Latin Songs da Billboard em 2014 por mais de 20 semanas. No ano seguinte, ele obteve outro sucesso global, "El Perdón", com Enrique Iglesias, que ganhou o prêmio Latin GRAMMY de Melhor Performance Urbana. Nicky foi o responsável pelo maior sucesso de 2016 com "Hasta el Amanecer". As músicas foram apresentadas em seu álbum de retorno, Fénix, de 2017, que é creditado por reavivar o interesse global pela música reggaeton.

As músicas de Nicky Jam alcançaram mais de 14,5 bilhões de visualizações no YouTube e 1,1 bilhão de transmissões no Spotify. Entre seus sucessos recentes estão "X", 35 vezes platina, com J Balvin, e seu single colaborativo "Te Boté", com Casper Mágico, Nio García, Darell, Bad Bunny e Ozuna. Em 2019, Nicky Jam transformou sua inspiradora história de vida na série de sucesso El Ganador, da qual também foi protagonista. Ele fez sua estreia na tela grande em Bad Boys For Life, ao lado de Will Smith e Martin Lawrence.

